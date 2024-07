In Sa Coma auf Mallorca ist am Freitag ein Deutscher mit mehr als 50 Vorstrafen wegen Lieferwagendiebstahls festgenommen worden. Als die Polizei den Bundesbürger aufspürte, floh der 57-Jährige in einem gestohlenen Fahrzeug. Die Beamten mussten sichmit dem Mann zunächst eine Verfolgungsjagd liefern, ehe er denn doch anhielt und sich stellte.

Der Deutsche hatte den Lieferwagen nach Angaben der Polizei am vergangenen Donnerstag in Llucmajor gestohlen. Am darauffolgenden Tag bekamen die Beamten einen anonymen Hinweis, dass der mutmaßliche Kriminelle mit dem Gefährt an der Küste der Gemeinde Manacor unterwegs sein soll – auf der Landstraße nach Sant Llorenç. Die Ordnungshüter fanden den Deutschen nach einer Fahndung und es kam zur Verfolgungsjagd. Erst nach mehrfachen Aufforderungen, den Motor abzustellen und sich zu ergeben verließ der Bundesbürger mit erhibenen Händen das Fahrzeug. Warum der Deutsche den Wagen stahl, ist nicht klar. Die Lokalpolizei stellte bei einem Alkoholtest zumindest fest, dass der Deutsche nüchtern gewesen war. Beim Durchsuchen des Lieferwagens fand die Polizei zahlreiche Habseligkeiten des bestohlenen Opfers, die der Dieb ebenso unerlaubt an sich genommen hatte.