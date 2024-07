Am Dienstag hat die Polizei die Leiche einer 71-jährigen Spanierin in deren Wohnung in Palma de Mallorca gefunden, die, wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" schrieb, bereits seit drei Wochen dort gelegen haben soll. Zuvor war einem Nachbarn der Seniorin aufgefallen, dass er sie seit längerer Zeit nicht im Hausflur gesehen hatte, woraufhin er die Ordnungshüter alarmierte.

Darüber hinaus wurde der Polizei durch die Nachbarn der Spanierin mitgeteilt, dass sich in der Wohnung in der stark befahrerenen Straße "Calle Genereal Riera" eine Leiche befinden könnte, da ein penetranter Verwesungsgeruch aus der Wohnung drang. Einer der Bewohner des Hauses erklärte den Beamten nach ihrem Eintreffen, dass er einen Schlüssel zur Wohnung der Dame habe, sich jedoch nicht traue, diese zu betreten. Als die Polizei daraufhin die Wohnung betrat, fand sie die Frau leblos in der Küche liegend vor. Ersten Hinweisen zufolge war die ältere Dame ohne Gewalteinwirkung eines natürlichen Todes gestorben. Der Nachbar erklärte der Polizei, dass er zuletzt am 21. Juni mit der Seniorin Kontakt hatte. Vor diesem Zeitpunkt hatte er regelmäßig mit ihr Kontakt gehabt, daher sei er überrascht gewesen, dass er sie längere Zeit nicht gesehen hatte. Die Leiche wurde zur Autopsie in das Institut für Rechtsmedizin in Palma gebracht.