In einem Café im Flughafen von Mallorca will eine Passagierin in einem von ihr bestellten Orangensaft mehrere schwer definierbare Insekten ausfindig gemacht haben. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Mittwoch meldete, wollte die Frau namens Indira S. am Ausgang 88 im Terminal D nahe dem Airport-Burger-King in einen Flieger nach Barcelona steigen. Davor genehmigte sie sich ein Frühstück samt dem besagten Orangensaft. Sie fischte die madenähnlichen Lebewesen aus dem Saft und filmte sie.

Die Frau wandte sich an eine Bedienungskraft und verlangte das bezahlte Geld zurück. Auch wollte sie dafür einen Saft in einer Flasche. Die Passagierin erhielt folgende Antwort zurück: Die Insekten müssten sich wohl in einer ausgepressten Orange befunden haben. Der Bitte der Frau wurde entsprochen. Vor einigen Wochen hatte sich schon einmal eine Frau gegenüber "Ultima Hora" über Insekten in einem Kaffee beschwert, der ihr von einem Automaten im Insel-Flughafen zusammengemixt worden war. Fotos davon davon wurden im Internet vielfach angeklickt. Die Frau musste damals sogar in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sie einen Allergie-Schock erlitten hatte. Die gastronomischen Betriebe im derzeit aus allen Nähten platzenden Flughafen von Mallorca gelten in der Regel als seriös. Dass dort hygienisch nicht einwandfreie Produkte serviert werden, ist eher eine Seltenheit. Gastbetriebe finden sich in sämtlichen Terminals.