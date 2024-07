Ein Autofahrer hat am zurückliegenden Dienstag an der Autobahn am Ortseingang von Bendinat auf Mallorca einen Motorradfahrer überfahren und im Anschluss Fahrerflucht begangen. Der Motorradfahrer blieb mit einer schweren Wirbelsäulenverletzung zurück. Die Verkehrseinheit der Guardia Civil fahndet nun mittels Videokamera-Aufnahmen nach dem Täter.

Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr an der Autobahn in Richtung Andratx an der Ausfahrt Bendinat. Wie der Motorradfahrer Minuten später gegenüber einem Zeugen und Hilfeleistenden erzählte, war er von einem "dunklen Fahrzeug" mit voller Geschwindigkeit von hinten gerammt worden. Der Täter sei anschließend in Richtung Bendinat geflüchtet, so der Biker. Ähnliche Nachrichten Kurios: Roter Luxus-Audi mit "Mallorca"-Kennzeichen entdeckt Mehr ähnliche Nachrichten Ein weiterer Autofahrer hatte den Motorradfahrer am Tatort gefunden. Dessen Honda-Maschine lag unter der Leitplanke und er selbst auf dem Rücken neben der Fahrbahn. Sanitäter und Beamte der Guardia Civil trafen ein und der Verletzte wurde auf einer speziellen Trage fixiert, um ihn zu schonen. Mit einer Halskrause wurde er schnell in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Motorradfahrer handelt es sich um einen 50-jährigen Spanier, der auf dem Weg zur Arbeit war. Bei der Ausfahrt handelt es sich um eine sehr scharfe Kurve, in der man drastisch abbremsen muss. Die Guardia Civil überprüft nun die Überwachungskameras in der Gegend, um das Kennzeichen des flüchtigen Autos zu ermitteln. Die Ermittler wiesen darauf hin, dass es sich um eine sehr kontrollierte Stelle handele. Der Vorfall erinnert an eine Aggression im Straßenverkehr, die sich im April auf der Autobahn nahe dem Flughafen von Palma ereignete: Nach einem Streit rammte ein Autofahrer einen anderen mit seinem Fahrzeug. Anhand von Videoaufnahmen konnte der Täter damals ermittelt werden.