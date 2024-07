Die Identifizierung von Schlangen auf Mallorca kann für den Laien schwierig sein. Das regionale Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Umwelt bietet deshalb ein Handbuch zur Identifizierung der verschiedenen Arten an, um den Fang geschützter Exemplare zu verhindern.

Auf den Balearen gibt es fünf Schlangenarten, von denen zwei als autochthon gelten: die Garrigueschlange (Serp de garriga) und die Wassernatter (Serp d'aigua). Die Garrigueschlange ist eine geschützte Art und muss im Fall eines Fangs wieder freigelassen werden.

Die anderen drei Arten sind die Hufeisennatter (Serp de Ferradura), die Grüne Schlange (Serp verda) und die Weiße Schlange (Serp blanca). Diese invasiven Arten dürfen gefangen werden, um ihre Population zu reduzieren.

Keine Gefahr für den Menschen, aber Handlungsbedarf

Keine der genannten Schlangenarten ist für den Menschen gefährlich. Was aber nicht heißt, dass sich einer Tier bei Annäherung bedroht fühlt und nach dem mutmaßlichen Feind schnappt oder ihn beißt, was je nach Größe des Exemplar eine durchaus schmerzhafte Erfahrung sein kann. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, die Schlange in Ruhe lassen. Bei der Sichtung oder dem Fang einer invasiven Schlange kann das Amt zum Schutz der heimischen Fauna, COFIB (Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears) genannt, kontaktiert werden, um weitere Anweisungen zu erhalten.

Merkmale zur Identifizierung der Schlangenarten:

Weiße Schlange (o.) und Hufeisennatter (u.)

Garrigueschlange (Maurische Natter) : Kleine Augen mit vertikaler Pupille Grau oder cremefarbene Rückenfärbung mit dunklen Flecken Gelber oder rosafarbener Bauch Dunkler Fleck am Hals in Form eines "Kragens" Länge bis zu 65 cm

Wassernatter: Große Augen mit runder Pupille Variable Rückenfärbung, rotbraun bis grau Zickzackförmige Rückenlinie und seitliche Flecken Gelber oder oranger Bauch mit schwarzen Flecken Wasserbewohnend, kann bei Bedrohung angreifen Länge bis zu 95 cm



Maurische oder Kragennatter (o.) und Wassernatter (u.)

Weiße Schlange: Kleine, dunkle Augen mit länglicher, hinterer

Spitze zur Mundwinkel Helle Rückenfärbung mit zwei parallelen, dunklen Linien Dunkler Bauch bei Jungtieren, hell bei Erwachsenen Kletternd Länge bis zu 170 cm

Hufeisennatter: Sehr variable Rückenfärbung mit Reihe hexagonaler, schwarz umrahmter Flecken Gelber oder oranger Bauch mit gut definierten Flecken Hufeisenförmiger Fleck hinter dem Kopf Kletternd Länge bis zu 185 cm



Grüne Schlange

Grüne Schlange: Grüne oder graue Rückenfärbung mit großer, dunkler, blauer Fleck am vorderen Körperteil (erhalten bei adulten Männchen) Gelber oder grüner Bauch Hervorstehende Schuppe über dem Auge Länge bis zu 2 Meter



Im Zweifelsfall: