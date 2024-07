Die ohnehin schon ungewöhnlich warmen Nächte auf Mallorca werden bald noch unerträglicher und stickiger. Nach hohen 22 Grad in der Nacht zum Montag sind laut dem Wetterdienst Aemet in der Nacht zum Mittwoch bereits 23 Grad zu erwarten, zwei Nächte später werden dann sogar 24 Grad erreicht.

Auch mit den schon hohen Tagestemperaturen knapp über 30 Grad geht es noch weiter nach oben: Für Freitag werden in Palma 35 Grad erwartet, dazu scheint die Sonne vom fast wolkenlosen Himmel. Woanders soll sich das Quecksilber sogar der 40-Grad-Marke nähern. Der Wind weht dazu nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen.

Es handelt sich um die erste länger andauernde Hitzewelle dieses Sommers auf Mallorca. Bereits in den vergangenen Wochen gab es einzelne kurzzeitige Hitzeschübe, die allerdings nicht länger als zwei Tage dauerten. Im vergangenen Jahr war der Sommer bis Mitte Juli heißer als der diesjährige gewesen.

Die 30-Grad-Marke wurde am Sonntag bereits spielend geknackt: Am wärmsten war es in Muro mit 34,2 Grad, auf Rang 2 folgt Sa Pobla mit 32,8 Grad vor Sineu mit 32,4 Grad, Binissalem mit 32,3 Grad und Colònia de Sant Pere mit 32,1 Grad. Selbst in der Serra de Tramuntana, am Kloster Lluc, wurde die 30-Grad-Marke geknackt.