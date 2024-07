Mallorca steht eine Hitzewelle mit Temperaturen bei fast 40 Grad bevor. Der Wetterdienst Aemet gab deswegen für Donnerstag eine Warnung der Stufe Gelb für die Mitte, den Süden und den Südwesten der insel aus. Dort werden Werte von bis zu 38 Grad an jenem Tag erwartet.

Bereits am Mittwoch steigt das Quecksilber örtlich auf 35 Grad, am Dienstag lagen die Werte noch darunter. Die Hitzewelle dauert der Vorhersage zufolge noch mindestens bis zum Wochenende an. Auch die Nachttemperaturen werden nach oben schnellen, und zwar von noch relativ erträglichen 22 Grad auf 25 Grad in der Nacht zum Sonntag.

Das Meerwasser hat sich in den vergangenen Wochen wegen der andauernden deutlich erwärmt: An der Playa de Palma und an der Playa de Muro ist die Badewannentemperatur mit 26 bis 27 Grad fast erreicht.

Noch wärmer ist das Meer vor der Cala Major: Dort beträgt der gemessene Wert bereits 28 Grad. Woanders ist es noch etwas kühler. Sollte es auf der Insel weiterhin so heiß bleiben, ist zu befürchten, dass die 30 Grad-Marke beim Wasser wie im vergangenen Jahr übersprungen wird.

Am Montag war es bereits unangenehm warm: An der Spitze stand Colònia de Sant Pere mit 34,4 Grad, auf Rang 2 folgte Sa Pobla mit 33,7 Grad vor Pollença mit 33,5 Grad, Artà (33,2 Grad), Sineu (32,9) und Manacor (32,3 Grad).