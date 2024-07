Im Hafen von Palma de Mallorca liegt derzeit eine echte Legende: Die ehemalige Privatyacht des verstorbenen griechischen Reeders Aristoteles Onassis, genannt Cristina O Ihre Wurzeln reichen bis in die Wirren des Zweiten Weltkriegs zurück. Als kanadische Fregatte diente sie im Atlantik und nahm sogar als Logistikschiff an der Invasion der Normandie teil. Doch ihr Schicksal sollte sich grundlegend ändern, als sie 1954 in den Besitz von Onassis gelangte. Unter seiner Leitung wurde sie zur spektakulärsten Privatyacht ihrer Zeit umgebaut und avancierte zum schwimmenden Salon des internationalen Jet-Sets.

Der spektakuläre Bord-Pool mit Mosaikboden An Bord der Christina O tummelten sich die größten Stars und mächtigsten Persönlichkeiten ihrer Zeit. Maria Callas, Greta Garbo, Elizabeth Taylor und Richard Burton, ja sogar Winston Churchill und John F. Kennedy – sie alle waren Gäste auf diesem schwimmenden Palast. Unvergessen bleibt auch die Hochzeit von Fürst Rainier und Grace Kelly, die an Bord gefeiert wurde. Die Yacht wurde zur Kulisse für zahlreiche Legenden und diente sogar als Inspiration für den Film „The Golden Greek". Die Eignersuite Die Yacht ist aber weit mehr als nur eine Aufzählung berühmter Bordgäste. Sie ist vor allem ein Kunstwerk, das von der Liebe zum Detail zeugt. Das Schwimmbad mit seinem Mosaikboden, die Lapis Lazuli Lounge und die großzügige Eignersuite sind nur einige Beispiele für den unvergleichlichen Luxus, der an Bord herrscht. Nach dem Tod von Onassis wurde die Yacht von John P. Papanicolaou, einem Magnaten und Freund der Familie, erworben und zwischen 1999 und 2001 einer umfassenden Renovierung im Wert von 50 Millionen Dollar unterzogen. Seit 2023 ist sie im Besitz von Ivor Fitzpatrick, einem irischen Juristen und Geschäftsmann. Verschiedene Ansichten der Innen- und Außeneinrichtung Mit einer Länge von fast 100 Metern war die Christina O eine der größten Yachten der 1950er Jahre. Zu ihren Einrichtungen gehört wie bereits erwähnt ein Schwimmbad mit einem Mosaikboden, der von Kunstwerken aus der Kultur Kretas und dem Palast von Knossos inspiriert ist. Nachts wird er zur Tanzfläche. Weitere bemerkenswerte Zimmer an Bord sind die mit Edelsteinen verzierte Lapis Lazuli Lounge, ihre Badezimmer mit Goldarmaturen und die über 20 Quadratmeter große Eignersuite. Die Cristina O bietet Platz für 34 Gäste an Bord, die Besatzung besteht aus 34 Crewmitglieder. Die Yacht kann zum Wochenpreis ab 700.000 Euro gecharter werden.