Ein 89-jähriger Mann befindet sich nach einer Benzinexplosion auf einem ländlichen Anwesen in Muro in kritischem Zustand. Das Opfer erlitt bei dem Unfall am Dienstagmorgen schwere Verbrennungen. Seine 86-jährige Ehefrau wurde durch die Verbrennungen und das Einatmen von Rauch ebenfalls schwer verletzt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 10:30 Uhr in einem Geräteschuppen, der an ein Haus etwa einen Kilometer von Muro in Richtung Santa Margalida angebaut ist. Wie der Rettungsdienst Servei d'Atenció Médica Urgent (Samu-061) mitteilte, versuchte das Ehepaar, einen Stromgenerator mit Benzin in Gang zu setzen, als es zu der Explosion kam. Ähnliche Nachrichten Wohnung in Palmas Soledat-Viertel brennt komplett aus – Kleinkind gerettet Mehr ähnliche Nachrichten Nach der Explosion sprangen die beiden Verletzten in das Bewässerungsbecken des Hauses. Einsatzkräfte der Feuerwehr von Mallorca, der Ortspolizei von Muro und der Guardia Civil wurden alarmiert und eilten zum Einsatzort. Ein Rettungswagen aus der Region und ein weiterer aus Inca waren ebenfalls vor Ort, um die Schwerverletzten zu versorgen. Die Sanitäter stabilisierten und sedierten die beiden Opfer leicht, bevor sie mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus Son Espases in Palma transportiert wurden. Die Feuerwehr löschte den Brand, der den Geräteschuppen vollständig zerstörte. Die Flammen griffen auch auf das Haus des Paares über und beschädigten das Asbestdach und die Holzbalken.