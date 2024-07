An sämtlichen spanischen Flughäfen, auch am Airport Palma de Mallorca, macht das Computersystem des Betreibers Aena derzeit große Probleme. Am Freitagmorgen soll es zu einem Komplettausfall gekommen sein. Man arbeite daran, das Problem so schnell wie möglich zu lösen, zitierte die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Freitagmorgen Kreise des staatlichen Unternehmens. Verspätungen sind den Angaben zufolge nicht auszuschließen, tatsächlich jedoch lief am Freitagmorgen am Airport, was Starts und Landungen angeht, alles relativ normal. Auf der Insel werden angesichts der Sommersaison zahlreiche Starts und Landungen und erwartet.

Am Flughafen von Mallorca und anderen Airports des gesamten Landes bildeten sich den Angaben zufolge wegen des Problems allerdings lange Schlangen vor den Abfertigungsschaltern. Offenbar gibt es Ärger bei der Ausstellung der Bordkarten, beim Check-in und bei der Ein- und Ausfahrt aus den Parkhäusern. Die Panne scheint also weniger den Flufverkehr als die Informatik-System in und vor dem Terminal zu betreffen. Debido a una incidencia en el sistema informático, se están produciendo alteraciones en los sistemas de Aena y en los aeropuertos de la red en España, lo que podría provocar retrasos. Estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible.



Mientras, las operaciones se están… pic.twitter.com/bSDL5afBG0 — Aena (@aena) July 19, 2024 In sozialen Netzwerken ist ebenfalls bereits von Problemen die Rede. Auf Twitter, jetzt X, heißt es, dass der Flughafen von Palma "kollabiert" sei. Ein User sprach von anderthalb Stunden Wartezeit vor dem Abfertigungsschalter, die Mitarbeiter müssten die Arbeitsvorgänge manuell tätigen. MM-Leser sprachen ebenfalls von "Chaos". Der weltweite Ausfall eines Microsoft-Systems könnte mit den Vorgängen zu tun haben.

Ein Reisender schreibt bei X: "Es geht absolut gar nichts mehr. Tickets werden von Hand ausgestellt und es ist nicht mal möglich, ein Wasser zu kaufen". Vor den Einfahrten zum Parkhaus und dem Express-Parkplatz in Palma verteilen Augenzeugen zufolge Aena-Mitarbeiter die Parktickets von Hand, da die Automaten nicht funktionieren. Am Flughafen Berlin-Brandenburg kam es am Freitagmorgen ebenfalls zu Problemen: Zwischenzeitlich konnten keine Flugzeuge starten und landen. Ursache soll eine technische Störung sein. Diese könnte in Zusammenhang stehen mit den Störungen in Spanien. Eine Flughafensprecherin bestätigte dem Sender rbb, dass kein Flugzeug starten oder landen konnte. Grund soll eine technische Störung gewesen sein, die für Verzögerungen in der Abfertigung sorgte. Nach unbestätigten Informationen soll es zu einem massiven Serverausfall gekommen sein, Notsysteme sollen angesprungen sein.