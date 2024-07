Von dem IT-Ausfall am Flughafen Mallorca, der offenbar einer globalen Technik-Panne geschuldet ist, sind auch Tausende Urlauber betroffen, die an diesem Freitag den Heimweg nach Deutschland antreten wollten. "Ehrlich gesagt erfahren wir gerade erst durch Sie, dass hier etwas nicht stimmt", erzählt eine Familie auf dem Weg nach Hannover der MM-Reporterin.

Englische Urlauber, die an diesem Freitag von Palma aus ins andalusische Cádiz starten wollen, sagen: "Wir wissen gar nicht, was los ist, haben keinerlei Infos bekommen und wissen nicht, wie das jetzt alles weitergehen soll." Sie seien zwar genervt, wollten sich aber ihre gute Laune nicht nehmen lassen. "Was sollen wir auch machen?", geben die britischen Urlauber zu Protokoll.

Auch eine deutsche Familie, die eine Kreuzfahrt auf der "Mein Schiff 2" unternommen hat und an diesem Freitag nach Düsseldorf fliegen möchte, ist von dem Server-Ausfall betroffen. "Der komplette Check-in-Vorgang musste von Hand durchgeführt werden", erklärt die Mutter gegenüber MM. "Wir wussten, als wir zum Flughafen kamen, nichts von der Computerpanne und wir sind guter Dinge, dass wir trotz allem heute sicher nach Hause kommen."

Urlauber am Flughafen Palma de Mallorca.

Ein weiteres Paar verriet MM: "Wir stehen hier seit zweieinhalb Stunden in der Schlange, da hat sich schnell verbreitet, dass es einen Systemausfall gibt. Blöd ist, dass es keinerlei Informationen gibt, wir würden wirklich gerne wissen, wie es jetzt weitergeht."

Der Ausfall mehrere Systeme im Terminal-Bereich sorgt seit dem Freitagmorgen für Probleme vor allem beim Check-in. Dort müssen viele Vorgänge von Hand durchgeführt werden, was zu langen Wartezeiten und dementsprechend zu sehr langen Schlagen sorgt, die sich teilweise durch den gesamten Terminal-Bereich ziehen.

Sowohl in den Bars und Restaurants als auch an der Sicherheitsschleuse scheint aber alles in geregelten Bahnen zu laufen. Zahlreiche Flüge starten wegen der Wartezeiten verspätet, zu Streichungen kommt es bisher aber nicht. Die durchschnittliche Verspätung der Flüge am Vormittag beträgt rund 40 Minuten.

Die genaue Ursache für die globale Technikpanne ist noch unklar. Der mögliche Ausgangspunkt der Störungen könnte aber ein Problem bei der US-Cybersicherheitsfirma Crowdstrike sein. Bei der Kundendienst-Hotline des Unternehmens aus dem US-Bundesstaat Texas lief eine Aufnahme, in der das Unternehmen mitteilte, dass es zu Abstürzen des Betriebssystems Microsoft im Zusammenhang mit dem firmeneigenen Antivirenschutz Falcon komme.