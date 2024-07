Der Flughafenbetreiber Aena arbeitet weiter daran, einige seiner Systeme wiederherzustellen, die am Vormittag unter den Auswirkungen einer weltweiten IT-Störung von Microsoft gelitten hatten. Diese Störung hatte mehrere nationale und internationale Flughäfen betroffen, darunter auch den Flughafen Palma. In einer Erklärung teilte Aena mit: "Alle Flughäfen sind betriebsbereit, aber einige Prozesse laufen zwangsläufig langsamer als üblich, was zu Verzögerungen führt."

In den frühen Morgenstunden waren die Notfallsysteme aktiviert und einige Prozesse manuell gesteuert worden, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Der Tagesplan wurde eingehalten, auch wenn es zu Verzögerungen kam. Einige Fluggesellschaften hatten ihre Flüge umdisponiert, wie in der Erklärung weiter beschrieben wurde. Andere spanische Flughäfen und Fluggesellschaften, die ebenfalls von dem Problem betroffen waren, arbeiten ebenfalls daran, ihre Systeme vollständig wiederherzustellen. Diese betroffenen internationalen Flughäfen und Fluggesellschaften waren ebenfalls bemüht, den Betrieb so schnell wie möglich zu normalisieren. Aena restablece sus principales sistemas tras el impacto de la incidencia informática mundial de #Crowdstrike.



🕝 Hasta las 14:30 horas:



➡️ 3.520 operaciones ya gestionadas en todos los aeropuertos de la red de Aena en España



👉 105 cancelaciones reportadas por las aerolíneas… https://t.co/cRcmhtEMkP — Aena (@aena) July 19, 2024 An sämtlichen spanischen Flughäfen, einschließlich des Flughafens Palma de Mallorca, hatte das Computersystem des Betreibers Aena erhebliche Probleme gehabt. Am Freitagmorgen kam es zu einem Komplettausfall des Systems. Die Störung betraf vor allem die Informatiksysteme in und vor den Terminals, was zu langen Schlangen an den Abfertigungsschaltern und Schwierigkeiten bei der Ausstellung von Bordkarten sowie bei der Ein- und Ausfahrt aus den Parkhäusern führte. Ursache für die globale Technikpanne war ein Problem bei der US-Cybersicherheitsfirma Crowdstrike und dem Microsoft-Betriebssystem.