Jaume, der auf Ibiza zur Welt kam und als kleiner Junge mit seinen Eltern nach Mallorca übersiedelte, sei bereits am 1. Juni gefallen, zitierte am Freitag die MM-Schwesterzeitung seine Schwester Bárbara Severa. Die nutzte den Account ihres Bruders, um den Verlust ihres Bruders bekanntzumachen.

"Tut mir leid, dass ich mich erst jetzt melde, ich hatte einfach nicht die Kraft, euch zu antworten", heißt es in einem Beitrag bei falbius. " Ich bestätige euch hiermit, dass mein Bruder am 1. Juni von uns ging." Jaume habe seinen Lebenstraum verfolgt und sei in Ausübung dessen gestorben, was er geliebt habe. "Das ist mein einziger Trost", so dessen Schwester. Abschließend bedankte sie sich bei den Followern für deren Anteilnahme.

In den zurückliegenden Monaten hatte Jaume mehrfach von der Front gepostet, darunter auch Fotos im Tarnanzug, Zigaretten rauchend und mit seinem "besten Freund", dem Gewehr, im Anschlag. Er könne die Welt nicht ändern, schrieb er am 18. März, "aber ich kann den Unterschied machen, auch wenn es mich das Leben kostet".

In den Augen des Mallorquiners werde seit Februar 2022 nicht nur die Ukraine verteidigt, sondern die freie Welt. "Jene Freiheit, die Du gerade genießt, während Du diese Zeilen liest", sprach er seine 464 Follower einmal direkt an.

Zuweilen bediente sich Jaume des kriegerischen Pathos. Er fühle sich als Legionär, befinde sich in der Hölle und sei sich durchaus bewusst, dass ihm hier der Tod "oder Schlimmeres" widerfahren könnte. "Aber es ist uns egal. Wir (er und seine Mitstreiter, Anm. d. Red.) leben gemäß unseren Werten, auch wenn der Preis für dieses Leben hoch sein könne.

"Wieviele Menschen können das von sich behaupten?", fragte er rhetorisch in die digitale Runde. "Diese Klasse von Männern sind wir." Seine Mitstreiter kämen aus aller Herren Länder, aber man betrachte sich gegenseitig als Brüder.