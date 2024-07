Am Freitagabend erstrahlten symbolträchtige Gebäude in Palma in einem gänzlich neuen Licht! Projektionen mit der Aufschrift "Canviem el rum" ("Lasst uns den Kurs ändern") – dem Motto der für Sonntagabend gepkanten Demonstration gegen den Massentourismus – war an Fassaden wie denen des Hotels Melià Palma Bay, des Kongresspalasts und der Kathedrale zu sehen.

Initiiert wurde die Aktion von Aktivisten verschiedener Organisationen, darunter dem Umweltverband GOB und die Platform Menys turisme, més vida ( Weniger Tourismus, mehr Leben"). Ziel war es, die Bevölkerung zur Teilnahme an der Demonstration am Sonntag, 21. Juli, zu mobilisieren. Die Aktion war an mehreren Punkten im Stadtzentrum gut sichtbar. Ähnliche Nachrichten Hotelpräsident auf Mallorca: „Ich will nicht dorthin reisen, wo Urlauber nicht willkommen sind” Mehr ähnliche Nachrichten Großdemo für Sonntagabend geplant Die Demonstration beginnt am Sonntag um 19 Uhr im Bahnhofspark an Palmas Plaça d’Espanya und führt über die Avenidas, den Carrer Sant Miquel, die Plaça Major, die Plaça de Cort und den Borne bis zur Plaça de la Reina. Bislang haben sich 111 Organisationen dem Aufruf angeschlossen. Die Aktivisten fordern einen nachhaltigeren Tourismus, der die Umwelt schont, die Lebensqualität der Einheimischen verbessert und die sozialen und kulturellen Werte Mallorcas bewahrt. Sie kritisieren die negativen Auswirkungen des Massentourismus auf die Insel, wie zum Beispiel die hohen Preise, die Überlastung der Infrastruktur und die Zerstörung der Naturlandschaft. Das breite Bündnis der teilnehmenden Organisationen zeigt, dass der Unmut über den Massentourismus auf Mallorca groß ist. Die Demonstration am Sonntag ist für viele der Organisationen “eine wichtige Gelegenheit, um ein Zeichen zu setzen und für ein anderes Mallorca zu kämpfen.”