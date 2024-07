Tausende Menschen sind am Sonntagabend auf Mallorca auf die Straße gegangen, um gegen den Massentourismus, Mietwahnsinn, die Massifizierung und das Gefühl der Überfüllung zu demonstrieren. Die Großkundgebung begann um 19 Uhr an Palmas Hauptbahnhof an der Plaça d’Espanya und zog sich anschließend durch die Altstadt bis zur Kathedrale.

Insgesamt hatten schätzungsweise 110 Plattformen, darunter Gewerkschaften und Bürgerinitiativen, zu der Demonstration aufgerufen. Diese stand unter dem Motto "Cambiemos el rumbo, pongamos límites al turismo" (Lasst und einen Richtungswechsel einleiten – lasst uns den Tourismus begrenzen!).