Unbekannte haben am Montagnachmittag mehrere Luxusimmobilienbüros in Palma de Mallorca vandalisiert. Sie sprühten Botschaften gegen Immobilien-Spekulationen auf die Fassaden der Büros, die sich im Carrer Jaume II und dem Carrer del Sindicat, in der Nähe der Plaça de Cort, befinden.

Auf einem der Büros stand in Katalanisch: "Fora inmobiliàries. Prou especulació" (Raus mit den Immobilienmaklern. Schluss mit der Spekulation). Einige Quellen vermuten, dass die Graffiti im Zusammenhang mit der Demonstration am Abend standen, an der mehr als 12.000 Menschen teilgenommen haben. Die Demonstranten forderten eine Änderung des Tourismusmodells und kritisierten die steigenden Immobilienpreise in Palma. Die Polizei sicherte die Spuren am Tatort und befragte Zeugen. Die Aufnahmen von Überwachungskameras in der Nähe sollen ebenfalls ausgewertet werden. Es ist noch unklar, wer hinter dem Vandalismus steckt und welche Motive die Täter hatten. Die Polizei hofft jedoch, durch die Auswertung der Videoaufnahmen die Täter identifizieren zu können. Der Vandalismus ist ein Ausdruck der wachsenden Frustration über die hohen Immobilienpreise in Palma. Viele Menschen können sich keine Wohnung oder ein Haus mehr leisten, während gleichzeitig Luxusimmobilien leerstehen. Die Demonstranten fordern daher eine stärkere Regulierung des Immobilienmarktes und mehr bezahlbaren Wohnraum. Es ist nicht das erste Mal, dass es in Palma zu Protesten gegen Immobilienspekulation kommt. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere Demonstrationen und Aktionen, bei denen Aktivisten leerstehende Häuser besetzt oder Luxusimmobilien beschmiert haben. Der Vandalismus zeigt, dass das Thema Immobilienspekulation in Palma ein brisantes Thema ist. Es ist zu erwarten, dass die Debatte in den kommenden Monaten und Jahren weitergehen wird.