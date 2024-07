Im einem beliebten Beach-Lokal im Stadtteil Coll d'en Rabassa (Ciutat Jardí) von Palma de Mallorca ist es am vergangenen Samstag zu einer heftigen Schlägerei auf der Terrasse gekommen. Wie der Internetdienst "Crónica Balear" am Montag berichtete, gerieten mehrere Personen im Rahmen eines Kindergeburtstags in Streit.

An dem Gerangel war auch ein stark alkoholisierter Mann beteiligt, der laut Polizeibericht wegen zahlreicher Gewalttaten polizeibekannt ist. Dieser Mann soll im Bad des Restaurants Drogen konsumiert und die Schlägerei ausgelöst haben, indem er um sich schlug und dabei auch ein Hocker durch die Luft flog. Ähnliche Nachrichten Warnschüsse, Festnahmen, fliegende Steine: Palmas Problemstadtteil Son Gotleu kommt nicht zur Ruhe Mehr ähnliche Nachrichten Auch der Betreiber des Lokals wurde von dem aggressiven Mann attackiert. Der Wirt hatte den Mann zuvor aufgefordert, das gut besuchte Restaurant zu verlassen. Mitarbeiter eilten ihrem Chef zu Hilfe, die Situation eskalierte jedoch schnell. Sechs Personen wurden bei der Schlägerei verletzt, ein Kellner davon schwer. Ihm wurde ein Hocker ins Gesicht geworfen, er stürzte zu Boden und verlor das Bewusstsein. Erst nachdem Einsatzkräfte der spanischen Nationalpolizei eintrafen, konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Mit Hilfe eines Videos konnten die an der Schlägerei beteiligten Personen inzwischen identifiziert werden. Es gab mindestens drei Festnahmen. Das Strandrestaurant liegt auf einem Felsen mit atemberaubendem Blick auf das Meer und ist bekannt für seine Sonnenuntergänge und sein Paella-Angebot.