Die Stadt Palma hat am Dienstag ihre neue Parkplatzoffensive vorgestellt. In den nächsten elf Jahren sollen 26 neue Parkhäuser, Parkflächen und Tiefgaragen mit insgesamt 8000 Stellplätzen entstehen. Die Investitionen hierfür belaufen sich auf 240 Millionen Euro und stammen aus öffentlichen und privaten Quellen.

Palmas Bürgermeister Jaime Martínez betonte, dass bereits in seiner aktuellen Amtszeit von 2024 bis 2027 der Bau von 13 Parkhäusern mit 4400 Stellplätzen geplant sei. Dafür werden rund 116 Millionen Euro veranschlagt, so der konservative Alkalde.

Vier große Parkhäuser mit bis zu 1400 Stellplätzen

In den nächsten drei Jahren sollen mehrere Großprojekte realisiert werden. Dazu gehören vier Parkhäuser an der Plaça Mediterráneo (El Terreno), im Carrer Metge José Darder (Pere Garau), an der Plaça Progrés (Santa Catalina) und im Carrer Tramuntana (Playa de Palma) mit jeweils bis zu 1400 Stellplätzen. Die Investitionen in diese Projekte belaufen sich auf 45 bis 50 Millionen Euro."Einige dieser Projekte werden noch in dieser Legislaturperiode fertiggestellt sein", so Martínez.

Zusammenarbeit mit der Hafenbehörde

Für die angespannte Parkplatzsituation am Paseo Marítimo sind ebenfalls mehrere Parkplätze geplant Der Bürgermeister zeigte sich zudem offen für eine Zusammenarbeit mit dem Präsidenten der Hafenbehörde der Balearen (APB), um gemeinsame Lösungen zu finden. "Wir haben verschiedene Standorte am Paseo Marítimo analysiert. Allerdings wird es in der nächsten Zeit aufgrund von Renovierungs- und Verschönerungsarbeiten im Hafen zu Herausforderungen kommen", so der Politiker.

Eine virtuelle Grafik der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zeigt, wo die neuen Parkplätze in Palma entstehen sollen. Weitere Informationen zu den einzelnen Projekten sind voraussichtlich in Kürze auf der Website der Stadt Palma erhältlich.