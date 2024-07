Auf Mallorca hat sich in dieser Woche ein Fall von schwerer Kindesmisshandlung ereignet. Dabei ist in Manacor ein nur 30 Tage altes Baby so gravierend verletzt worden, dass es gebrochene Rippen und Beine sowie blaue Flecken am ganzen Körper auswies. Es wird noch immer auf der Intensivstation behandelt. Der leibliche Vater des Kindes soll dafür verantwortlich sein, er ist festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft. Jetzt muss sich der 27-Jährige wegen versuchten Mordes verantworten.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonntag in der Stadt Manacor. Weil der Säugling anfing zu weinen und sich auch mit dem Fläschchen nicht beruhigen ließ, soll der Vater auf ihn eingeschlagen haben. Der Mann soll das gerade einmal ein Monat alte Kind heftig auf den Boden geworfen und weiter auf ihn eingeschlagen haben. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, waren Vater und Baby zu diesem Zeitpunkt alleine. Die Mutter des Kindes war mit dem Hund Gassi gegangen. Der Vater rief nach dem Vorfall nicht den Krankenwagen, sondern überließ das Baby sich selbst. Erst nachdem die Mutter wieder nach Hause gekommen war und das Kind verletzt vorfand, beschloss das Paar, das Baby in die Notaufnahme des Krankenhauses von Manacor zu bringen. "Nach Angaben der Ärzte, die das Kind zuerst behandelten, hatte das Neugeborene gebrochene Rippen und Beine", schreibt "Ultima Hora". Weil das Baby derart schwer verletzt war, wurde es ins Krankenhaus Son Espases nach Palma de Mallorca verlegt, auf die Intensivstation für Neugeborene. Der Vater gab an, er habe sein Kind auf dem Arm gehalten und es mit dem Fläschchen gefüttert, als er es fallen ließ. Doch diese Version habe nicht mit den Verletzungen zusammengepasst, weswegen das Krankenhauspersonal die Polizei informierte. Vor den Beamten gab der Mann dann an, er habe einen "psychotischen Zusammenbruch"" erlitten und könne sich nicht mehr genau an den Vorfall erinnern. Die Polizeibeamten nahmen den Mann noch im Krankenhaus von Palma de Mallorca fest. Er soll nächsten Dienstag dem Richter vorgeführt werden, bis dahin bleibt er in Untersuchungshaft. Dem 27-jährigen Vater des misshandelten Babys wird versuchter Mord vorgeworfen. Währenddessen dauern die Ermittlungen der Behörden in diesem Fall weiter an.