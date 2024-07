Noch verschont erneute Extrem-Hitze Mallorca, doch das, was Festland-Spanien am Mittwoch und an darauffolgenden Tagen blüht, wird auch die Insel tangieren. Zwar wurde bislang vom Wetterdienst Aemet für die kommenden Tage für Mallorca keine Warnstufe ausgerufen, doch bereits am Donnerstag steigt das Quecksilber mal wieder auf 35 Grad. In den vergangenen Tagen lagen die Höchstwerte "nur" bei 31 bis 32 Grad. Die Maximalwerte von 34 bis 36 Grad bleiben Mallorca bis in die kommende Woche hinein erhalten.

Woanders in Spanien kommt es richtig knüppeldick: Im Raum Madrid, in Extremadura , in Andalusien, Kastilien und Teilen der Region Valencia stieg das Quecksilber bereits am Mittwoch auf 40 Grad, weshalb dort die Warnstufe Orange gilt. Auch am Donnerstag und Freitag gibt es auf dem Festland mehrere Regionen, für die "Orange" dekretiert wurde, für viele andere gilt Gelb. Ähnliche Nachrichten Nach der Hitzewelle ist vor der Hitzewelle: Wann es auf Mallorca schon wieder extrem heiß wird Was die Insel anbelangt, so werden die Nächte wieder schweißtreibender, die Temperatur steigt von 20 auf 24 Grad. Der Wind weht weiterhin mal schwach, mal böig und mal gar nicht aus unterschiedlichen Richtungen. Die Sonne strahlt ungetrübt von Wolken vom Himmel. Am Dienstag wurde an den meisten Orten auf der Insel die 30-Grad-Marke spielend geknackt: Am heißesten war es an der Balearen-Universität mit 34,9 Grad, Rang 2 eroberte Llucmajor mit 33,4 Grad. Es folgen Sa Pobla und Sineu (33,1 Grad), Manacor (33 Grad), Pollença (32,8 Grad) und Port de Pollença (32 Grad). Der Sommer ist bislang nicht so heiß wie der im vergangenen Jahr: Damals gab es bis in die zweite Juli-Hälfte deutlich mehr Hitzewellen. Das Meerwasser ist inzwischen 28 Grad warm, hat damit Badewannentemperatur erreicht.