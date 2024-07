Nach mehreren Tagen kaum aushaltbarer Hitze sind in der Nacht zum Montag die Temperaturen auf Mallorca deutlich nach unten gegangen. Nur 19 Grad waren es laut dem Wetterdienst Aemet kurz vor Sonnenaufgang, ein äußerst angenehmer Wert verglichen mit den Zuständen etwa am Donnerstag oder Freitag.

Doch lange bleibt es nicht so aushaltbar: Nach einigen Tagen mit lediglich 31 bis 32 Grad als Höchstwerten und 19 bis 20 Grad in den Nächten zieht das Quecksilber ab Mittwoch wieder an, jedoch zunächst mit angezogener Handbremse. Die nächste Hitzewelle wird für das Wochenende erwartet, dann wird die 35-Grad-Marke wohl geknackt.

Das Meer ist derzeit badewannenwarm: An der Cala Major und an der Playa de Palma wurden an einigen Stellen 28 bis 29 Grad gemessen, an der Cala Agulla und der Playa de Muro ist es mit 26 bis 27 Grad noch etwas "kühler".

Ob 30 Grad erreicht werden, hängt davon ab, wie viele Hitzewellen bis August noch kommen. Im vergangenen Jahr waren vor Sa Dragonera über 30 Grad gemessen worden, was Wissenschaftlern zufolge dem Meer nicht unbedingt guttut.

Bereits am Sonntag wren die Werte nicht mehr so hoch wie am Donnrstag und Freitag: Am wärmsten war es am Cap Blanc und in Calvià mit 32,1 Grad, auf Platz 2 landete die Balearen-Universität vor dem Kloster Lluc (31,9 Grad), der Dic-Oest-Mole (31,6) und Llucmajor (30,2).