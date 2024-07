Eine neue Hitzewelle rollt auf Mallorca zu. Wie der Wetterdienst Aemet prognostiziert, sollen am Sonntag örtlich – etwa in Sa Pobla – 40 Grad auf der Insel erreicht werden. In Palma steigt das Quecksilber dann auf 37 Grad. Der Donnerstag war mit 32 Grad noch normalsommerlich, auch der Freitag wird noch recht erträglich ausfallen.

Zusätzlich zu den erwarteten hohen Temperaturen soll am Sonntag ein heißer Wind zuweilen recht stark aus östlichen Richtungen wehen. Die kommende Woche bleibt bis mindestens zum Mittwoch heiß, 40 Grad dürften aber nicht mehr erreicht werden. Dennoch. Bei 35 Grad und leicht darüber wird es schweißtreibend. Der Sommer ist bislang nicht so heiß wie der im vergangenen Jahr: Damals gab es bis in die zweite Juli-Hälfte deutlich mehr Hitzewellen. Das Meerwasser ist inzwischen 28 Grad warm, hat damit Badewannentemperatur erreicht. Am Mittwoch wurde die 30-Grad-Marke am Mittwoch auf breiter Front geknackt: Am heißesten war es in Porreres mit 34,9 Grad. Auf Rang 2 folgt Sineu mit 34,7 Grad vor Binissalem (34,4 Grad), Llucmajor (34,2 Grad), der Balearen-Universität (33,6 Grad), Colònia de Sant Pere (33,4 Grad) und Manacor (33 Grad).