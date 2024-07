Was einst als kleines Experiment zweier Brüder und einer Schwester begann, hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt, die weit über die Grenzen Mallorcas hinausstrahlt. Agromart, die beliebte Kette von Lebensmittelmärkten auf der Baleareninsel, hat in weniger als einem Jahrzehnt eine beeindruckende Transformation vollzogen: vom traditionellen Obst- und Gemüsebetrieb zum modernen Anbieter regionaler Spezialitäten und Delikatessen.

Gegründet 2011 von den Geschwistern Figuera in einer unscheinbaren Lagerhalle in Porreres, war die Idee zunächst simpel: den Kunden frische, regionale Produkte direkt vom Erzeuger anzubieten. Mit der Gründung der "Sociedad Agraria de Transformación" und einem Startkapital von 20 verschiedenen Produkten im Sortiment, eröffneten sie ihren ersten Laden in Porreres. Was als kleines Experiment begann, entwickelte sich schnell zum Instagram-Liebling aller Foodies. Residenten und Urlauber schätzten die Qualität und Frische der Produkte und Agromart eroberte Stück für Stück die Insel.

Agromart-Geschäfte sind mittlerweile in zahlreichen Dörfern auf der Insel zu finden. Sie bieten eine Vielzahl von regionalen Produkten. (Foto: PL)

Agromart entwickelte sich schnell zu einem Synonym für Qualität und Nachhaltigkeit. Heute betreibt das Unternehmen 25 Filialen auf der gesamten Insel und beliefert eine wachsende Kundschaft mit einem breiten Sortiment an Produkten, von frischem Obst und Gemüse über Feinkost und Weine bis hin zu regionalen Spezialitäten.

"Unser Erfolg beruht auf unserer Leidenschaft für hochwertige Lebensmittel und unserer engen Verbindung zur Region", erklärt Rafel Figuera, einer der Gründer. "Wir möchten unseren Kunden nicht nur Produkte anbieten, sondern auch ein Stück Mallorca." Ein wichtiger Faktor für den Erfolg von Agromart ist die enge Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten. Durch kurze Lieferketten können Frische und Qualität garantiert werden, und die Kunden schätzen die Unterstützung regionaler Produzenten. Zudem hat Agromart ein eigenes Qualitätsmanagement entwickelt, um sicherzustellen, dass alle Produkte den hohen Ansprüchen des Unternehmens entsprechen. Die regelmäßige Durchführung von Geschmackstests und Kundenbefragungen trägt dazu bei, die Produktpalette kontinuierlich zu optimieren

Das Unternehmen bewirtschaftet derzeit eine Anbaufläche von rund 140 Hektar zwischen Porreres und Felanitx. Rund 300 Arbeitskräfte hat Agromart für den Anbau und die Ernte ganzährig unter Vertrag. Über 200 weitere Mitarbeiter sind in den Verkaufsläden angestellt. Agromart hat sich nicht nur durch seine Produktpalette einen Namen gemacht, sondern auch durch sein innovatives Konzept und seine starke Markenidentität. Das Unternehmen setzt auf eine ansprechende Gestaltung der Filialen, eine persönliche Beratung der Kunden und eine konsequente Kommunikation seiner Werte.

"Wir sind mehr als nur ein Lebensmittelgeschäft", betont Figuera. "Wir sind ein Ort, an dem sich Menschen treffen, einkaufen und genießen können." Der Erfolg von Agromart hat auch die Aufmerksamkeit von Investoren und Branchen-experten erregt. Das Unternehmen ist kontinuierlich auf Wachstumskurs und plant weitere Filialen auf Mallorca und möglicherweise sogar auf dem europäischen Festland.

"Wir haben noch viele Ideen und möchten Agromart weiterentwickeln", so Figuera. "Unser Ziel ist es, zum führenden Anbieter regionaler Lebensmittel in Europa zu werden." Agromart ist ein Paradebeispiel für eine erfolgreiche Unternehmensgründung in einer Nische. Durch konsequente Kundenorientierung, eine starke Marke und eine klare Vision hat das Unternehmen in relativ kurzer Zeit eine führende Position auf dem mallorquinischen Markt erobert. Die Erfolgsgeschichte von Agromart zeigt, dass auch in traditionellen Branchen innovative Geschäftsmodelle und eine enge Verbindung zur Region zum Erfolg führen können.