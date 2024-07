In El Molinar, einem Meeresviertel von Palma de Mallorca, ist eine Frau am Samstag aus dem ersten Stockwerk eines Gebäudes gestürzt. Medienberichten zufolge hatte die 60-jährige Ärztin gegen 11.30 Uhr vormittags Fenster ihrer Wohnung am Carrer Sor Isabel Cifre geputzt, als sie allem Anschein nach den Halt verlor und in die Tiefe fiel.

Die Hilfskräfte wurden durch Nachbarn informiert, konnten aber nichts mehr für die Frau tun. Psychologen mussten und müssen sich weiterhin um den unter Schock stehenden Lebensgefährten des Todesopfers kümmern. Die Frau hatte im Klinikum Son Llàtzer gearbeitet, das östlich von Palma liegt. Ähnliche Nachrichten Freeclimber überlebt 14-Meter-Sturz auf Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten Zu Stürzen aus Gebäuden kommt es auf Mallorca immer wieder, wenn zumeist auch aus anderen Gründen. Vor allem betrunkene oder übermürige junge Exzesstouristen fallen in der Hochsaison von Hotelbalkons, sterben dabei oder verletzen sich schwer. Hotspots dieser seit Jahren vorkommenden bedauernswerten Ereignisse sind die international bekannten Feriendorados Magaluf (Briten) im Südwesten der Insel und Playa de Palma (Deutsche und Holländer).