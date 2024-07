Ein ein Not geratener Schwimmer hat zwischen der Küste von Mallorca und der spektakulären Steinformation "Es Pontas" im Südosten von Mallorca einen Hubschraubereinsatz bewirkt. Das Fluggerät des Seenotrettungsdienstes Salvamento Marítimo musste am Sonntag starten, nachdem gegen 14 Uhr ein Notruf eingegangen war.

Wie der Internet-Auftritt "Crónica Balear" berichtete, war der 24-jährige Franzose wegen des hohen Wellengangs in Schwierigkeiten geraten. Er hatte zusammen mit einem 25-jährigen spanischen Freund von der Cala Santanyí zu dem nahe an der Küste gelegenen Felstor schwimmen wollen.

Beide kamen zunächst in Schwierigkeiten. Dem Spanier gelang es, aus eigener Kraft die Küste zu erreichen und Hilfskräfte zu alarmieren. Zwei Rettungsschwimmer zogen danach den Franzosen zunächst in unmittelbarer Nähe zu dem Felstor an Land, dann kam der Hubschrauber zum Einsatz. Der 24-Jährige und einer der Rettungsschwimmer wurden zum Krankenhaus Son Espases gebracht.

Das Meer rund um Mallorca kann vielerorts recht tückisch sein: Kommt Wind auf, ändert sich nicht selten schnell die Wellenhöhe und es kann gefährlich werden. Strandbesuchern wird geraten, genau Ausschau zu halten und bei einer Verschlechterung der Wellenlage nicht ins Wasser zu gehen.