Die Hitzewelle hat Mallorca fest im Griff, es wird sogar noch schlimmer. Nicht nur für Montag, sondern mindestens auch für Dienstag und Mittwoch gilt vielerorts die Warnstufe Orange. Für den Mittwoch wurde sogar der Norden, Nordwesten und der Nordosten hinzugenommen: Bislang sind lediglich noch folgende Gegenden "orange": die Mitte, der Süden und der Südwesten der Insel.

Die Temperaturen können in den kommenden Tagen örtlich die 40-Grad-Marke knacken, in Palma bleibt das Quecksilber knapp darunter hängen. Etwas weniger extrem ist es im Südosten und im Osten der Insel, wo in der Regel ein etwas frischerer Wind weht.

Die zweite Hitzewelle dieses Sommers soll noch bis mindestens zum Wochenende andauern. Dann wird damit gerechnet, dass die Werte deutlich auf "nur" noch 31 bis 32 Grad zurückgehen, also normale Sommerwerte. Nachts kühlt es jedoch nicht sonderlich ab, es bleibt bei 23 bis 25 Grad, also bei schweißtreibenden Werten.

Bereits am Sonntag wurden auf Mallorca extrem hohe Temperaturen erreicht: Am heißesten war es an der Balearen-Universität mit 38,3 Grad, in Binissalem wurden 38 Grad erreicht. Auf Rang 3 folgt der Flughafen von Palma mit 37,9 Grad vor Llucmajor mit 37,8 Grad und Porreres (36,9 Grad). Selbst in höheren Gebirslagen wurde die 30-Grad-Marke spielend geknackt.