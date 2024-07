In einem Haus nahe der Playa de Palma ist ein junger Urlauber am Dienstag tot aufgefunden worden. Der 21-jährige Niederländer wurde Medienberichten vom Mittwoch zufolge offenbar Opfer einer Kohlenmonoxidvergiftung. Ein weiterer junger Mann wurde mit starken Kopfschmerzen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Haus, in welchem die Leiche gefunden wurde, befindet sich in guter Lage nur eine Straße vom Strand entfernt. Nationalpolizisten fanden keine Anzeichen von Gewalt in dem Gebäude. Der Gasofen war offenbar nicht sachgemäß behandelt worden. Kohlenmonoxidvergiftungen kommen auf Mallorca in der Regel in den kühlen Monaten vor. Viele Einwohner verfügen nicht über eine fest installierte Heizung und müssen ihre Immobilien mit sogenannten "estufas", also Gasöfen, erwärmen. Die Playa de Palma ist derzeit voller Feriengäste. Zehntausende Touristen, darunter nicht wenige Exzessurlauber, halten sich im Augenblick dort auf. Sie wohnen in Hotels, aber auch in angemieteten Privatimmobilien.