Mitten in Palma de Mallorca ist am Mittwochmorgen eine Leiche auf einem Spielplatz gefunden worden. Ein Fremdverschulden wird ersten Erkenntnissen zufolge ausgeschlossen. Laut Policia Nacional soll der Mann eines natürlichen Todes oder an einer Überdosis Drogen gestorben sein. Das berichtet spanische Tageszeitung "Ultima Hora".

Am Mittwochmorgen um 9.30 Uhr entdeckte ein Angestellter des Rathauses von Palma de Mallorca den toten Mann auf dem Spielplatz – unweit der beliebten Markthalle Mercat de l'Olivar, mitten im Zentrum der Stadt. Der Augenzeuge alarmierte die Rettungskräfte. Ähnliche Nachrichten Deutscher Gastronom tot in Wohnung auf Mallorca aufgefunden Mehr ähnliche Nachrichten Die Leiche wurde kurz darauf in die Rechtsmedizin gebracht. Eine angeordnete Autopsie soll die genauen Todesumstände klären. Abends und nachts treffen sich oft Obdachlose und Drogensüchtige auf dem Spielplatz. Tagsüber wird er vor allem von einheimischen Familien genutzt, da ein kleines Café angrenzt. Während die Kinder spielen, können die Eltern einen Kaffee trinken.