Glamouröse nautische Eleganz und ein Hauch des Orients in der Bucht von Palma de Mallorca: Die Gigayacht Yas, im Besitz des Geschäftsmanns und Mitglieds der Herrscherfamilie von Abu Dhabi, Scheich Hamdan bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, liegt derzeit im prestigeträchtigen Club de Mar vor Anker.

Vor ihrem Umbau trug das Schiff, das 1981 gebaut wurde, den Namen HNLMS Piet Hein und diente als Fregatte in der niederländischen Marine. 1998 wurde es an die Marine der Vereinigten Arabischen Emirate verkauft und 2006 als Al Emarat außer Dienst gestellt. Der Umbau im Jahr 2011 wurde von der Werft ADMShipyards in Abu Dhabi durchgeführt, wobei auch das Pariser Designerstudio Pierrejean beteiligt war.

Die luxuriöse Motoryacht, die zu den spektakulärsten Schiffen der Welt zählt, ist 141 Meter lang und bietet Platz für 60 Gäste sowie 56 Besatzungsmitglieder. Der weiße Rumpf des Schiffs erinnert an einen Delfin, während der Aufbau mit seinen riesigen geschwungenen Bug- und Heckfenstern beinahe wie ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht wirkt.

An Bord des 180 Millionen US-Dollar teuren Schiffes genießen die Gäste höchsten Luxus und Komfort: Dazu gehören ein Swimmingpool mit Mini-Wasserfall und ein Helikopter-Landeplatz. Die Motorleistung der privaten Superyacht beträgt 20.984 PS, was ihr eine Höchstgeschwindigkeit von 26 Knoten ermöglicht.