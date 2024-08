Eine 87-jährige Seniorin ist am Dienstagmorgen schwer verletzt worden, als sie beim Überqueren eines Zebrastreifens in der zentral gelegenen Calle Manacor in Palma de Mallorca von einem Fahrzeug erfasst wurde. Die Polizei untersucht nun, ob der Fahrer des Autos eine rote Ampel übersehen hatte oder ob das Opfer möglicherweise durch Unachtsamkeit Mitschuld an dem Unfall trägt.

Der Vorfall ereignete sich gegen zehn Uhr morgens und wurde von mehreren Augenzeugen beobachtet. Die Frau blieb regungslos auf dem Boden liegen und konnte sich nicht mehr bewegen. Die Zeugen riefen den Notruf, woraufhin Polizei und Krankenwagen schnell am Unfallort eintrafen. Die Rettungssanitäter konnten die betagte Dame, die unter starken Schmerzen litt, aber noch bei Bewusstsein war, stabilisieren. Bei der Rentnerin wurde ein Schädel-Hirn-Trauma festgestellt, und sie wurde ins Universitätskrankenhaus Son Espases gebracht. Auf Mallorca und in ganz Spanien gelten teilweise andere Verkehrsregeln als in Deutschland. Obwohl die Realität oft anders aussieht, müssen Autos vor dem Zebrastreifen halten, da Fußgänger laut Straßenverkehrsordnung Vorrang haben. Obwohl man in der lokalen Presse beinahe täglich von Unfällen auf den Inselstraßen liest, gilt die Verkehrssicherheit auf Mallorca als Erfolgsgeschichte. Konkret bedeutet das, dass die jährliche Zahl der Verkehrstoten auf den Balearen seit vielen Jahren unter 40 liegt.