Das Bündnis "Tots per Pollença - El Pi" aus Bürgern von Pollença auf Mallorca hat eine Erklärung veröffentlicht, in der es eine bessere lokale Verwaltung der Müllabfuhr und der Straßenreinigung fordert. Darin weisen die Nachbarn auf die Abfallmenge hin, die sich "mitten in der Touristensaison" verdoppele.

Außerdem betont die Gruppe, dass "die Straßen nicht ausreichen gereinigt werden." Sie erklärt, dass "wir zahlreiche Beschwerden von Anwohnern erhalten haben, die sich über den schlechten Geruch und das schlechte Image beschweren". Diese Situation betreffe sowohl die Stadt Pollença als auch Port de Pollença und Cala Sant Vicenç.

Das Bündnis kritisiert auch die Tatsache, dass vor einem Jahr "der Regierungsstab drei befristete Stellen geschaffen hat, das heißt Personen, die direkt von den politischen Parteien ernannt wurden". Der politischen Opposition in Pollença zufolge handelt es sich um drei Stellen, die "zur Verbesserung der Dienstleistungen beitragen sollten". Doch "diese Stellen haben keine positiven Auswirkungen gehabt", sagt sie.

