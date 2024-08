Am Himmel über Mallorca sind in den Abendstunden des Donnerstags erneut rätselhafte Lichter aufgetaucht, bei denen es sich nicht um Flugzeuge handelte. MM-Leser berichteten von einer langen Kette von Lichtpunkten, die "vom Horizont aufstiegen". Diese hätten sich über dem Tramuntana-Gebirge erhoben und seien in südöstlicher Richtung geflogen, ehe sie nicht mehr zu sehen war.

Das ganze Spektakel dauerte in etwa zwei bis drei Minuten, war nicht nur von Palma, sondern auch von anderen Punkten der Insel aus zu sehen. Verunsicherte Bewohner mehrerer Orte meldeten sich bei lokalen Tageszeitungen und mutmaßten, dass es sich um Ufos handeln könnte. Die Lichtpunkte bewegten sich – zumindest optisch – in etwa mit der Geschwindigkeit von Flugzeugen, die man normalerweise am Himmel über Insel sehen kann.

Hier kann allerdings Entwarnung gegeben werden: Die leuchtende und aufsteigende Perlenkette am Himmel bestand aller Wahrscheinlichkeit nach aus den privaten Starlink-Satelliten, die die Firma SpaceX des Multimilliardärs Elon Musk seit mehreren Jahren ins All schießen lässt.

Mit diesen Satelliten bringt Musk schnelles Internet auch an die entlegensten Orte. Nach jedem neuen Start fliegen die Satelliten erstmal in einer Kette beieinander, bevor sie sich auf die für sie vorgesehenen Umlaufbahnen verteilen. Es ist ein Spektakel, die Satelliten in dieser Formation als "Perlenkette" am Nachthimmel fliegen zu sehen.

Bis 2025 will SpaceX 12.000 Starlink Satelliten ins All schicken. Eine Genehmigung für weitere 30.000 steht noch aus. So entsteht ein riesiges Satellitennetzwerk, mit dem schnelles Internet theoretisch überall auf der Erde verfügbar gemacht werden kann.