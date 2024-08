Die spanische Nationalpolizei hat am Freitag die beiden deutsche Polizisten in Palma de Mallorca vorgestellt, die drei Wochen in der Inselhauptstadt und an der Playa de Palma auf Streife sein werden. Die beiden Beamten aus der Bundesrepublik sollen wie bereits in den vergangenen Jahren Touristen ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit geben.

"Ich bin hocherfreut, meine deutschen Kollegen willkommen zu heißen", begann José Luis Santafé, der Polizeichef der balearischen Inseln, seine Willkommensrede. Er sei dankbar für die Unterstützung und freue sich auf eine gute Zusammenarbeit. Das ist auch Falk Heinrich, Ordnungshüter aus Frankfurt am Main. Der 46-Jährige lebte von 1994 bis 1997 auf Ibiza und spricht fließend Spanisch. Ähnliche Nachrichten Dieser Deutsche lebt mit seinem Polizeiauto "Horst" auf Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten Die 28-jährige Polizistin Alexandra Borges aus Köln war sogar im vergangenen Jahr bereits in Palma auf Streife. "Da war mir klar, dass ich das wieder machen werde", sagte sie. Mit einem argentinischen Vater spricht sie nahezu akzentfrei und kann wie ihr Kollege den deutschen Urlaubern zur Seite stehen, wenn diese einmal mit der Sprache überfordert sind. Beide Polizisten fühlen sich bei den spanischen Kollegen sehr gut aufgehoben. "Große Unterschiede gibt es da gar nicht, wir arbeiten sehr ähnlich", so Heinrich. Borges findet es trotz Arbeitserfahrung auf Mallorca immer wieder sehr interessant, der spanischen Policía über die Schulter zu schauen. "Die angeborene Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Spanier spürt man auf der Arbeit. Wir fühlen uns sehr willkommen und freuen uns auf die kommenden Wochen."