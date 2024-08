Die wochenlange extreme Hitze mit Werten bis zu 40 Grad geht in den kommenden Tagen zu Ende. Laut dem Wetterdienst Aemet sollen sich bereits am Mittwoch erste Gewitter bilden. Starkregen ist dann durchaus möglich. Die Temperaturen sinken von noch schweißtreibenden 35 Grad am Montag auf nur noch 29 Grad am Donnerstag. Am Montag galt noch Warnstufe Gelb im Süden, Südwesten und in der Mitte der Insel.

Auch die Nachttemperaturen sollen dann wieder erträglicher werden, sie sinken von 23 bis 24 Grad auf lediglich noch 21 bis 22 Grad. Es wird damit gerechnet, dass der Nordostwind auffrischt. Die Regenwahrscheinlichkeit sinkt bis Samstag auf 50 Prozent ab, danach halten sich normale Sommertemperaturen um 30 Grad. Ähnliche Nachrichten 40 Grad im Schatten, Warnstufe Orange! Mallorca ist seit Tagen ein Backofen Mitte August ist es nicht unüblich, dass Gewitter über Mallorca auftreten und die stickige Hitze beenden. Mehrere Wellen hatten den Menschen seit der zweiten Juni-Hälfte zugesetzt. Am Sonntag war es nochmal sehr heiß gewesen: Auf Rang 1 rangiert Llucmajor mit 38,3 Grad, es folgen Porreres (36,5 Grad), Sineu (34,9 Grad), der Flughafen Palma (34,4 Grad), Manacor (33,9 Grad) und Sa Pobla (33,7 Grad). Die Wassertemperatur hat inzwischen 30 Grad erreicht: An der Playa de Palma, der Playa de Muro und an der Cala Major wurde ein solch hoher und für die Meeresflora und-fauna ungesunde Temperatur gemessen. Woanders liegt die Temperatur geringfügig darunter.