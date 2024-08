Die spanische Polizei hat in der Region Calvià auf Mallorca zwei Nordafrikaner im Alter von 20 und 26 Jahren festgenommen, die am Samstagmorgen eine Bar nahe dem bei Touristen beliebten Strand Illetes ausgeraubt haben sollen. Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete, konnte die Polizei bei der Festnahme der Tatverdächtigen auch eine hohe Summe Bargeld in Euro-Scheinen und Pfund Sterling sicherstellen.

Beie Männer sollen gegen fünf Uhr morgens verhaftet worden sein. Erst wenige Minuten zuvor hatte die Polizei telefonisch einen Hinweis erhalten, dass eine Bar am Passeig Illetes überfallen worden war. Die beiden Maghrebiner sollen die Kasse aufgebrochen und das ganze Lokal verwüstet haben. Ähnliche Nachrichten "Wollen andere warnen": Deutsche Urlauber auf dem Weg nach Mallorca überfallen Sodann begaben sie sich zu einem Hotel in unmittelbarer Nähe, in das sie eindringen wollten. Dabei wurden sie von einem Angestellten des Hotels überrascht und begaben sich auf die Flucht. Der Hotelangestellte rief die Polizei, und beschrieb den Ordnungshütern detailliert das Aussehen der Kriminellen. Eine Polizeistreife, die in der Nähe auf Patrouille war, begab sich sofort zum Tatort. Die Täter warfen, als sie von den Ordnungshütern überrascht wurden, ihre Tatwerkzeuge zu Boden. Beide jungen Männer wurden festgenommen, ihnen wird ein Raubüberfall unter Anwendung von Gewalt vorgeworfen. Die Nordafrikaner müssen sich nun demnächst in einem Gericht in Palma für ihre vermeintlichen Taten verantworten.