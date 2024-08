Beamte der Guardia Civil haben auf Mallorca vier Mitglieder der kriminellen Motorradbande "Hells Angels" festgenommen. Ihnen wird vorhgeworfen, in dem bei Deutschen beliebten Ort Llucmajor einen Unternehmer erpresst zu haben. Außerdem sollen die Männer laut einer Pressemitteilung ihrem Opfer ein Auto im Wert von 45.000 Euro gestohlen haben.

Die Kriminellen sollen den Unternehmer offenbar auch verpflichtet haben, ein Schriftstück zu unterzeichnen, das ihn verpflichtet, 37.000 Euro zu zahlen. Der Erpresste wandte sich an die Guardia Civil, die die Verdächtigen schlussendlich festnahm.

Einer der Tatverdächtigen wurde am 8. August Flughafen Palma festgesetzt, nachdem er die Insel aus Sevilla kommend erreicht hatte. Welche Nationalität die Kriminellen haben, wurde nicht mitgeteilt.

Die "Hells Angels" waren auf Mallorca vor allem in den Jahren 2009 bis 2013 aktiv, damals unter dem Anführer Frank Hanebuth. Nach einer Großrazzia auf einer Finca auf der Insel, bei der zahlreiche Mitglieder festgenommen wurden, kam es zu einem medienwirksamen Großprozess in Madrid, in dem am Ende ein Großteil der Beschuldigten, Hanebuth inklusive, freigesprochen wurden.

Der Hells Angels Motorcycle Club (HAMC) ist ein Motorrad- und Rockerclub, dessen Mitgliedertypischerweise Harley-Davidson-Motorräder fahren. Er wurde 1948 gegründet und ist zurzeit in 32 Ländern mit Orts- oder Landesclubs vertreten. National und international wird der Club seit Jahrzehnten regelmäßig durch Behörden und Medien mit verschiedenen Straftaten in Verbindung gebracht