Ein größeres Gewittertief hat am Mittwochvormittag die Westküste von Mallorca erreicht. Es wird mit ergiebigem Niederschlag und heftigen Gewittern gerechnet, die die wochenlange trockene Extremhitze auf der Insel beenden sollen. Die Temperaturen sollen bis Donnerstag um fast zehn Grad sinken. Auf Ibiza wurden bereits Windböen von 117 Stundenkilometern registriert.

Am Donnerstag wird mit noch mehr Regen als am Mittwoch gerechnet. Das anrückende Tiefdruckgebiet wird als "gota fría" bezeichnet, einem für die zweite Sommerhälfte und den Herbst nicht unüblichen Phänomen.

Bis 18 Uhr am Donnerstag gilt für die gesamte Insel die Warnstufe Orange, die Windböen inmitten der Gewitter können extrem stark werden. Etwa 50 Liter pro Quadratmeter können niedergehen, Hagel wird ausdrücklich nicht ausgeschlossen.

Angesichts der äußerst instabilen Lage ist es lebensgefährlich, im Meer zu baden. Das Wetterphänomen könnte angesichts des warmen Meerwassers, das zur Gewitterbildung beiträgt, sehr heftig ausfallen.

Auch noch am Freitag wird auf Mallorca mit Regen gerechnet. Wie bereits am Donnerstagabend gilt dann allerdings nur noch die Warnstufe Gelb. Die Höchsttemperaturen werden 27 bis 28 Grad betragen, am wieder weitgehend trockenen Wochenende wird die 30-Grad-Marke wieder übersprungen.