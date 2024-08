Nach einem überraschenderweise örtlich feuchten Sonntag und einem ebensolchen Montag stellt sich wettertechnisch auf Mallorca wieder eine gewisse Stabilität auf Mallorca ein. Der Wetterdienst Aemet sagt für die kommenden Tage fast wolkenloses und warmes Spätsommerwetter mit Höchsttemperaturen bei 30 Grad und leicht darüber voraus.

In der vergangenen Woche hatte ein Sturmtief auf der Insel am Mittwoch, Donnerstag und Freitag für chaotische Zustände gesorgt. Besonders am Flughafen geriet die Situation außer Kontrolle, zahllose Flüge verspäteten sich oder fielen ganz aus, Passagiere mussten teils mehrere Nächte im Terminal ausharren.

Das stille und stabile Spätsommerwetter soll der Insel bis frühestens zum Sonntag erhalten bleiben, womit sich die Lage am Airport wieder nachhaltig stabilisieren dürfte. Nachts werden die Werte auf 20 bis 21 Grad sinken, der Wind weht vor allem schwach aus unterschiedlichen Richtungen.

Am Sonntag war es nicht schweißtreibend heiß, aber dennoch sehr warm auf der Insel: Auf Rang 1 kam Llucmajor mit 32,2 Grad vor Sineu (31,5 Grad), Pollença (31 Grad), Sa Pobla (30,5 Grad) und Muro (30,3 Grad). Am wenigsten warm war es in Calvià mit 29 Grad.