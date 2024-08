Mit etwas erträglicheren Temperaturen als noch vor wenigen Tagen hat eine neue Phase des Sommers auf Mallorca begonnen. Nach dem Durchzug eines Sturmtiefs – auf Spanisch "Dana" genannt – haben sich die Temperaturen inzwischen bei höchstens 31 bis 32 Grad eingependelt. Das ist deutlich weniger als zwischen dem 7. und 13. August, als sogar Werte um 40 Grad erreicht worden waren.

Warm, aber nicht zu heiß soll es auch in den kommenden Tagen sein. Der Wetterdienst Aemet prognostiziert Sonne und wenig Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die stabile Wetterlage soll bis mindestens zum Beginn der kommenden Woche anhalten.

Bereits am Dienstag war es nicht zu heiß, aber auch nicht zu kühl: Am wärmsten war es in Llucmajor, wo 32,2 Grad gemessen wurden. Es folgten Sineu (31,9 Grad), die Universität der Balearen (31,8 Grad), Sa Pobla (31,7 Grad), Binissalem (31,5) und Artà (31,4 Grad).

In der vergangenen Woche hatte ein Sturmtief die längste Hitzewelle des laufenden Sommers mit viel Regen und Wind beendet. Dutzende Bäume stürzten um, am Flughafen herrschte Chaos, Straßen mussten gesperrt werden. Erst am vergangenen Wochenende normalisierte sich die Lage nach mehr als drei Tagen wieder.