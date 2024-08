Innerhalb von nur einer Woche ist es bereits zum zweiten Mal zu einem Brand in einem Stadtbus von Palma de Mallorca gekommen. Am Mittwochmittag (21.8.) sorgte ein stark rauchender Bus vor dem Einkaufszentrum El Corte Inglés in den Avenidas für Aufsehen und Schrecken.

Gegen 14 Uhr bemerkte der Fahrer eines Busses der Linie 1 Rauch aus dem Motorraum steigen und leitete umgehend Maßnahmen ein. Er brachte die Fahrgäste in Sicherheit und versuchte mit einem Feuerlöscher, das Feuer zu bekämpfen. Die Feuerwehr traf kurz darauf ein und konnte den Brand vollständig löschen. Bereits am vergangenen Sonntag war ein Stadtbus auf der Umgehungsautobahn Vía de Cintura in Flammen aufgegangen. Auch hier konnte der Fahrer rechtzeitig reagieren und die Fahrgäste evakuieren. Glücklicherweise gab es bei beiden Vorfällen keine Verletzten. Die genaue Ursache für die Brände ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Experten vermuten jedoch technische Defekte an den Fahrzeugen als Auslöser. Die wiederholten Vorfälle werfen ein Schlaglicht auf den Zustand des öffentlichen Nahverkehrs in Palma und sorgen für wachsende Sicherheitsbedenken bei Fahrgästen und Anwohnern. Der städtische Verkehrsbetrieb von Palma (EMT) steht nun in der Kritik. Es wird gefordert, die Ursachen der Brände schnellstmöglich zu klären und umfassende Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr zu ergreifen. Dazu gehören unter anderem eine gründliche Überprüfung der gesamten Busflotte, die Einführung neuer Sicherheitsstandards und eine beschleunigte Erneuerung des Fuhrparks.