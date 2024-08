Kaum zu glauben, aber wahr. Die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca hat am Donnerstag (22.8.) mit dem Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung begonnen, die traditionsgemäß erst Ende Herbst angeschaltet wird, in diesem Jahr am 23. November, ein Moment, der seit Jahren zu einer echten Touristenattraktion in der Hauptstadt zählt. Im vergangenen Jahr bestaunten rund 20.000 Menschen das Spektakel.

Auf MM-Anfrage konnte die Presseabteilung im Rathaus allerdings nicht sagen, warum die Lichterketten drei Monate vor ihrer Inbetriebnahme an Häuserfassen und Gebäuden angebracht werden. "Das wurde immer schon so gehandhabt", erklärte ein Sprecher aus dem Rathaus. Ähnliche Nachrichten Palma im Lichterglanz: An diesem Tag wird die Weihnachtsbeleuchtung angeknipst Mehr ähnliche Nachrichten Die genauen Gründe für das vorzeitige Aufhängen sei ihm und seinen Kollegen jedenfalls nicht bekannt, aber "je früher, desto besser", so der Angestellte. Außerdem, so der Sprecher, würden ja auch schon Lose für die Weihnachtslotterie in den Annahmestellen verkauft. Und das Aufhängen der Beleuchtung brauche natürlich auch Zeit, immerhin müssen knapp 400 Kilometer Lichterketten verlegt werden. Die Installation der Weihnachtsbeleuchtung hat auch Folgen für den öffentlichen Nahverkehr in Palma. Noch bis Freitag werden die Bus-Linien 10, 11, 14, 22 und 23 umgeleitet. Genaue Infos finden Fahrgäste auf der Webseite der städtischen Verkehrsbetriebe EMT unter www.emtpalma.cat