Meteorologisch steht Mallorca ein gespaltenes Wochenende bevor. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes AEMET geht am Freitag die Arbeitswoche mit dem für diese Jahreszeit üblichen blauen Himmel zu Ende. Dazu gibt es hochsommerliche Temperaturen von bis zu 34 Grad und ein laues Lüftchen aus Süd. Der einzige Wermutstropfen, wenn auch nur für Frühaufsteher: stellenweise Morgennebel.

Auch am Samstag, zitiert die MM-Schwesterzeitung die Klimaexperten, verhalte sich das Wetter auf Mallorca noch sommerlich. Lediglich das ein oder andere vorüberziehende Wolkenfeld vermag den strahlenden Sonnenschein zu trüben. Die Tageshöchstwerte sollen unverändert bleiben, nachts erwarten die Meteorologen sogar noch ein kleines Plus. Und wie am Vortag gilt: stellenweise Morgennebel.

Für den Sonntagmorgen erwarten die AEMT-Experten erste Anzeichen eines bevorstehenden Wetterwechsels. Im Verlauf des Vormittags soll sich der Himmel über Mallorca zunehmend zuziehen. Vereinzelte Regenfälle, die stellenweise als Gewitter niedergehen können, sollen aber frühestens ab Nachmittag fallen. Und wie für Mallorca nicht unüblich, soll sich Saharastaub in die Niederschläge mischen.

Den Meteorologen zufolge geht der Wetterwechsel mit einem „spürbaren Temperaturrückgang“ einher, vor allem im Norden Mallorcas. Nachts hingegen soll es weiterhin mehr als 20 Grad warm bleiben, womit den Menschen die sogenannten noches tropicales erhalten bleiben. Der Wind soll ab Sonntag leicht aus östlicher Richtung wehen.

Und der Beginn der kommenden Woche? Der soll, diese Aussicht wagten am Donnerstag die Meteorologen, an den Wetterbedingungen des Sonntags anknüpfen. Also zeitweise bewölkt mit vereinzelten Regenfällen und so manchem Gewitter. Die Temperaturen sollen zu Wochenbeginn weiter leicht zurückgehen.