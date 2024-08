Bei einigen Urlaubern ist es das erste Mal, andere Touristen sind in Mallorca verliebte „Wiederholungstäter“ und wiederum andere geben ganz einfach praktische Gründe für ihre Sommerreise auf die Insel an. Seit Jahren gehört die Baleareninsel zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen. Und auch Schweizer sowie Österreicher fühlen sich angezogen.

Diese Beliebtheit spiegelt sich auch in einer Umfrage in den Straßen und Gassen Palmas wider, die MM unter deutschsprachigen Urlaubern in den vergangenen Tagen durchgeführt hat. Auf die Frage „Warum haben Sie ausgerechnet Mallorca für Ihren Urlaub gewählt?“, sagte Vanessa Nemcinski aus Dortmund: „Ich war schon häufiger auf Mallorca, und die Insel ist aufgrund der niedrigen Flugzeit gut zu erreichen sowie ziemlich günstig. Es gibt wunderschöne Strände und Buchten, auch das Wasser ist sehr klar.“ Ihre Freundin Mara Miska, die an diesem Tag in einem stylischen, dunklen Kleid unterwegs war, fügte hinzu: „Wir wohnen zwar in der Nähe des Ballermanns, bekommen aber wenig von dieser Partyszene mit und wollen eigentlich auch nicht da hin.“

Einen Steinwurf weiter, in den Einkaufsgegenden, in denen sich Edel-Boutiquen wie Louis Vuitton und die Relojería Alemana befinden, tummelte sich das Mutter-Tochter-Gespann Sonja Bächler und Sandra Weidmann aus dem Kanton Bern in der Schweiz. „Uns gefällt es hier super, sodass wir jedes Jahr zwei oder dreimal herkommen. Meistens stimmt auch das Wetter und wir fühlen uns hier wie zu Hause. Bei uns gehören Mallorca-Urlaube schon zur Familientradition, denn die Großmutter war schon vor dreißig Jahren vor Ort. Wir haben sogar Postkarten und Diafotos aus dieser Zeit.“

Auf dem gut besuchten Kunsthandwerkermarkt in der Nähe des Parc de la Mar war wenig später die vierköpfige Familie Prüter aus Brandenburg anzutreffen. Die älteste Tochter Mayra erklärte MM gegenüber: „Da ich jetzt 18 Jahre alt geworden bin, ist es wohl der letzte gemeinsame Urlaub unserer Familie. Das letzte Mal war ich hier, als ich vier Jahre alt war, und erinnere mich daher kaum noch daran. Jetzt gefällt es mir aber super hier.“

Ein paar schöne Tage genießen, einfach einmal ausspannen und dabei etwas Spaß haben – das stand auf dem Urlaubsprogramm von Noah Hertel und seiner Freundin Jule Stratmann. Warum ausgerechnet Mallorca? „Es ist ein relativ kurzer Flug von Deutschland aus und wir kennen uns hier schon etwas aus. Wir sind heute erst angekommen und wollen uns in den nächsten Tagen einen Motorroller mieten, um damit die Buchten zu erkunden. Auch ein Tag am Ballermann ist geplant.“

Bei den Eheleuten Hubert und Petra Grüter aus Freiburg, die MM auf der von Alleebäumen gesäumte Flaniermeile Paseo del Borne antraf, standen andere Motive an erster Stelle. „Wir fühlen uns hier gut aufgenommen, die Menschen sind immer freundlich hier und das Wetter meistens gut. Das erste Mal waren wir 1970 hier und verbringen jetzt nach unserer Pensionierung jedes Jahr den gesamten Monat August in unserer Ferienwohnung.“ Sie seien auch schon in der Karibik gewesen, doch hier gefalle es ihnen besser. Zu den Protesten der Massifzierungsgegner in den vergangenen Wochen sagten sie: „Wir verstehen das Anliegen der Demonstrierenden. Es muss sich daher unbedingt etwas verändern auf der Insel.“

Moritz und Aileen Ingenberg aus Köln waren in Palma mit einem Kinderwagen unterwegs. „In den vergangenen Jahren hat sich Mallorca weiterentwickelt und bietet aus unserer Sicht Vorteile gegenüber anderen Destinationen. Es gibt hervorragende deutsche Ärzte, die Spanier sind sehr kinderfreundlich und man wird bevorzugt behandelt – das merkt man sogar beim Busfahren. Zudem gibt es hier für Familien mit Kindern tolle Freizeitmöglichkeiten.“

Aus Hannover angereist waren Kristina Heinrich und Robert Mang. „Wir kommen in der Ferienwohnung eines Verwandten unter. Es ist für uns das erste Mal auf der Insel, wir haben zuvor fast nur Positives gehört. Dabei stellen wir fest, dass Mallorca sogar noch unterschätzt wird. Palma ist toll, doch etwas überlaufen. Demnächst haben wir vor, eine ruhigere Gegend bei Cala Millor aufzusuchen.“

In der Nähe der Kathedrale von Palma waren Ribanna Herhold und Angelina Pelster unterwegs. Die jungen Urlauberinnen aus Bonn sagten: „Uns gefallen vor allem die Buchten und es gibt viel zu sehen und zu entdecken, wie beispielsweise die Tropfsteinhöhlen bei Porto Cristo. Für die kommenden beiden Tage haben wir uns einen Wagen gemietet und gucken, wo es uns hintreibt.“