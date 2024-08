Ein frischer und mitunter recht starker Wind hat das Meer vor allem im Nordwesten und Norden von Mallorca am Montag aufgepeitscht. Deswegen galt die Warnstufe Gelb. Der Ostwind sorgte für ein angenehmeres Temperaturempfinden, trotzdem stiegen die Werte örtlich auf über 30 Grad. Mit weniger starkem Wind wurde bereits für die Nacht zum Dienstag gerechnet.

Für den weiteren Verlauf der Woche wird ruhiges Spätsommerwetter bei Werten über 30 Grad erwartet. Die Meerwassertemperatur liegt weiterhin bei 28 bis 29 Grad, also auf Badewannenebene. Nachts bleiben die Werte bei 22 bis 23 Grad eher hoch. Ein erneutes Regengebiet, das sich dem Archipel nähern könnte, ist bislang noch nicht in Sicht.

Der Wind war bereits am Sonntag aufgekommen und hatte auf die Temperaturen gedrückt: Vielerorts wurden die 30 Grad nicht erreicht, so etwa in Sa Pobla (29,1 Grad), Portocolom (29,3 Grad), Banyalbufar (28,6 Grad) oder am Kloster Lluc (27,3 Grad). Am wärmsten war es mit 34,3 Grad am Kap Blanc südlich von Llucmajor.

Insgesamt sind die letzten Augusttage und der September die erträglichsten Monate des Sommers: Die Temperaturen steigen zwar noch über 30 Grad, doch Hitzewellen wie zuletzt bis Mitte August sind nicht mehr zu erwarten. Das weiterhin warme Meerwasser lädt zum erfrischenden Bad ein.