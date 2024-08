Das sonnige Spätsommerwetter auf Mallorca wird wohl schon bald durch ein möglicherweise feuchtes Intermezzo unterbrochen. Dem Wetterdienst Aemet zufolge frischt der Ostwind am Samstag gehörig auf, am Sonntag steigt die Regenneigung auf über 50 Prozent. Diese windige Lage soll noch am Montag anhalten, dann könnte es ebenfalls örtlich regnen.

Die Temperaturen sind in den vergangenen Tagen deutlich auf ein für die Jahreszeit normales Niveau zurückgegangen. Für die kommenden Tage werden 29 bis 30 Grad erwartet, die Nächte werden mit Werten von 21 bis 22 Grad wieder erträglicher. Der bevorstehende September gilt mit angenehmen Temperaturen und einem noch warmen Meer als einer der schönsten Monate des Jahres auf Mallorca. Am Dienstag wurde die 30-Grad-Marke in einigen Orten auf Mallorca knapp überschritten: Am wärmsten war es mit 32,4 Grad in Llucmajor. Auf Rang 2 landete Binissalem mit 31,9 Grad vor Sineu mit 31,8 Grad sowie Porreres (31,4 Grad), der Balearen-Universität und Sa Pobla (30,9) und Port de Pollença (30,8). Die Zeit der Hitzewellen scheint damit vorbei. Die letzte dauerte vom 7. bis 13. August, es wurden Temperaturen um 40 Grad gemessen. Anfang August waren während einer kürzeren heißen Phase die bislang höchsten Werte des noch laufenden Sommers gemessen worden. Badetemperaturen herrschen auf Mallorca gemeinhin bis in die zweite Oktoberhälfte. Erst im November wird es so kühl, dass nur noch Mutige ins Meer gehen.