Die vier deutschen Polizisten, die auf Mallorca einen 71-jährigen Taxifahrer krankenhausreif geprügelt haben sollen, sind in der Bundesrepublik wieder im Dienst. Wie der WDR berichtet, haben die betroffenen Polizeibeamten ihre Arbeit in dem Revier in Essen wieder aufgenommen. "Sie dürfen aber keinen Streifendienst ausüben und sind im Innendienst tätig", berichtet das Medium. In solchen Fällen ist dies eine übliche Vorgehensweise, dass Polizeibeamte in andere Bereiche umgesetzt werden, um weitere Eskalationen zu vermeiden.

Zuvor hatte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Essen gegenüber Mallorca Magazin bestätigt, dass Beamte aus Essen in den Vorfall involviert seien. "Ja, wir können dies bestätigen. Kollegen von uns sind in die Vorgänge auf der Insel involviert." Sie betonte jedoch, dass die Informationslage noch unvollständig sei und man nicht wisse, ob die Essener Beamten auf Mallorca als Zeugen oder Beschuldigte befragt wurden.

Der Vorfall auf Mallorca hatte sich vor knapp zwei Wochen ereignet und auch in Deutschland hohe Wellen geschlagen. Die vier deutschen Urlauber – allesamt arbeiten in Deutschland als Polizisten und zwischen 24 und 27 Jahren – sollen nach einer Partynacht an der Playa de Palma von einem Taxi zu ihrem Landhotel in Petra in der Inselmitte gebracht worden sein. Zunächst verlief die Fahrt offenbar ruhig. Die Touristen schliefen im Taxi ein und bezahlten bei Ankunft am Hotel die Fahrt.

Doch als einer der Polizisten beim Aussteigen aus dem Taxi sein Handy nicht finden konnte, soll er den Taxifahrer dafür verantwortlich gemacht haben. Laut Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" sollen die Männer den 71-jährigen Taxifahrer gewaltsam aus dem Fahrzeug gezerrt haben. Anschließend habe einer von ihnen den Spanier mit Fäusten und Füßen attackiert, offenbar in der Annahme, dieser sei für das Verschwinden des Smartphones verantwortlich.

Der Taxifahrer erlitt dabei Verletzungen im Brustbereich und am Kopf, der Mann musste tagelang im Krankenhaus behandelt werden. Mittlerweile ist er entlassen worden. Unmittelbar nach dem Vorfall haben die Essener Polizeibeamten telefonisch ihren Chef auf dem Revier in Essen informiert. Das vermeintlich geklaute Handy tauchte übrigens in einem Rucksack der Urlauber wieder auf.