Die neue Woche auf Mallorca wird unter ungemütlichen Wetterbedingungen beginnen. Der seit einigen Tagen angekündigte Wetterumschwung soll am Montag auf der Insel Einzug halten. Entsprechend hat der spanische Wetterdienst Aemet mehrere Wetterwarnungen für Mallorca und die Nachbarinseln Ibiza und Formentera herausgegeben.

Am Montag, 2. September, gilt die Wetterwarnstufe Gelb zwischen 13 und 18 Uhr, und zwar für den Süden, Südwesten und die Mitte Mallorcas. Es werden Starkregen und Gewitter erwartet. Aktuell zieht das Sturmtief über das spanische Festland und wird am Montag die Balearen erreichen. Dazu werden folgende Höchstwerte am Montag erwartet: Palma de Mallorca 32 Grad, Llucmajor 34 Grad, Alcúdia 30 und Campos 33 Grad.

Der Norden der Insel soll von den angekündigten Unwettern aber weitestgehend verschont bleiben. Schon am Sonntagmorgen hat sich der Wetterumschwung bemerkbar gemacht. Vielerorts ist der Tag in und um Palma de Mallorca stark bewölkt losgegangen. In der Nacht zuvor hatte es kurze Schauer gegeben.

Laut der aktuellen Aussichten des staatlichen Wetterdienstes soll die gesamte kommende Woche ungemütlich und wechselhaft werden. Die angekündigten Schauer könnten sich bis zum Freitag ziehen. Meistens soll es aber sommerlich warm bleiben, die Topwerte werden die ganze Woche über weiter mit 30 bis 34 Grad angezeigt.

Erst Mitte August hatte es auf Mallorca und den Nachbarinseln schwere Unwetter gegeben. Drei Tage lang war es deshalb zu zahlreichen Flugverspätungen und -stornierungen am Flughafen von Palma de Mallorca gekommen. Sogar die Wetterwarnstufe Rot – was selten passiert – war ausgerufen worden. Mehrere Windhosen wurden gesichtet und in Magaluf wären Urlauber fast von einer Palma erschlagen worden.