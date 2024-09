Flüge von Deutschland nach Mallorca gehen immer mal wieder äußerst kurios über die Bühne, so geschehen am Sonntagabend im Flughafen Köln-Bonn. Das Warten auf den per E-Mail als verspätet angekündigten Ryanair-Flug FR 8668 geriet auch für einen MM-Reporter zu einem an den Nerven zehrenden Erlebnis. Nach der Ankündigung, dass die Verbindung fast drei Stunden Verspätung haben würde, wurden die vorgesehenen Gates dann auch noch gleich insgesamt viermal gewechselt.

Das brachte mit sich, dass der Passagier-Pulk immer mal wieder Wanderungen zwischen den Bereichen B, C und D des Terminals 1 unternehmen musste. Bedienstete der Fluggesellschaft ließen sich bis zum letzten Augenblick nicht blicken, sodass sich niemand danach erkundigen konnte, wer oder was eigentlich die Verspätung verursacht hatte. Ähnliche Nachrichten Betrunkene Randalierer an Bord: Airline-Boss fordert Getränke-Limit Mehr ähnliche Nachrichten Einen Hoffnungsschimmer aufkeimen ließ nach bereits längerer Wartezeit eine erneute Mail, in der auf einmal von einer um 40 Minuten reduzierten Verspätung die Rede war. Doch am Ende betrug der "Delay" lediglich 20 Minuten weniger als ursprünglich angekündigt, aber immerhin. Erst nachdem die Fluggäste in einer Boeing 737 Platz Platz genommen hatten, eröffnete der Pilot ihnen den Grund für die Probleme bei im übrigen bestem Wetter: Eine Crew habe im letzten Moment "ausgetauscht" werden müssen, sagte er. Jetzt habe man nur eines vor, nämlich die Flugzeit so gering wie möglich zu halten. Und tatsächlich: Nach weniger als zwei Stunden setzte der Jet zu nachtschlafender Zeit in Son Sant Joan auf. Womit sich der MM-Reporter noch freuen konnte. Denn es gelang ihm nach einer längeren Laufeinlage im fast menschenleeren Airport, den letzten A1-Bus der EMT-Stadtwerke ins Zentrum von Palma zu erwischen. Außerdem gab es einen Eurowings-Flug von Köln, der noch eine viel größere Verspätung – nämlich von etwa vier Stunden – hatte.