Mallorca ist knall auf fall um ein Sehnsuchtslokal ärmer geworden. Der Regionalsender IB3 meldete, dass das in Ses Covetes gelegene Kultetablissement S'Embat dichtmachen musste. Am Samstag hatte das Etablissement, das sich unter Kiefern im weißen Sand befand, das vorerst letzte Mal geöffnet.

"Wir waren fünf Jahre lang der beste Chiringuito in ganz Spanien", beklagte Lokalchef Manuel García die Anfang August eingetrudelte Schließungsanordnung durch die zuständige Gemeinde Campos, die die immer mal wieder dort abgehaltenen Konzerte als besonders störend empfand. Ohne diese Veranstaltungen sieht García keine Zukunft für das s'Embat.

Ungeachtet dessen hoffe man, das Etablissement wieder öffnen zu können. Die Gemeinde hatte auch moniert, dass in geschützten Dünen in der Nachbarschaft wiederholt sogenannte "botellones", also Besäufnisse, abgehalten worden seien. Dafür sei man aber gar nicht verantwortlich, so Manuel García.

Das S'Embat wurde auch von Deutschen als Hippie-Lokal, wo man bei einem Bier die Füße in den Sand graben konnte, geschätzt. Es befand sich am Eingang des Küstendörfchens Ses Covetes rechterhand im Schatten. Badegäste ließen dort in der Regel zünftige Strandtage chillig ausklingen.