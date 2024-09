Wenn es wie jetzt im September zwar nicht mehr allzu heiß, aber weiterhin ausnehmend angenehm an der Playa de Palma ist, dann tummeln sich dort vor allem Menschen aus Nordrhein-Westfalen, die nur eines im Sinn haben: Sie wollen sich in dem Urlauberdorado der Deutschen voll und ganz einem Gefühl hingeben, das man gemeinhin als „kölsch” bezeichnet. Vor Jahren hatte sich bereits ein Begriff eingebürgert, der die rheinisch-gemütliche, lustige und zugleich durch und durch legere Befindlichkeit am „Balneario 6” in der ersten Hälfte des Monats umschreibt: die Kölsche Woche.

Diese beginnt diesmal offiziell am Montag, 9. September. Dann können sich die Freunde der Domstadt bis zum Exzess an dem ergötzen, was geboten wird: Stimmung pur. Als Herzkammer des spätsommerlichen Frohsinns gilt wie bereits im vergangenen Jahr der Bierkönig in der Schinkenstraße, wo ein spezielles Programm auf die Beine gestellt wurde. Highlight ist die von nicht wenigen fast gottgleich verehrte Kultgruppe De Höhner, die am Dienstag, 10. September, ihre Fans zum Schunkeln und Tanzen bringen will. Ansonsten beglücken unbekanntere Bands aus dem Kölner Raum die geneigten Gäste, die auch mit bekanntlich süffigem Kölsch-Bier bei Laune gehalten werden sollen. Von Montag bis Freitag zeigen sich dort Gruppen und Sänger wie Cologne unplugged, Lupo, Rabaue, die Grüngürtelrosen, Fiasko, Pläsier und Björn Heuser.

Woanders in der Urlaubergegend werden zwar keine kölschen Spezial-Events über die Bühne gebracht, aber auch ohne diese kann man dort das bekanntlich fast südländische Lebensgefühl der Stadt am Rhein einsaugen – etwa im Et Dömsche an der Bierstraße, das seit einigen Monaten vom ehemaligen Megapark-Chef Carlos Lucio gemanagt wird. Kölsche Musik beflügelt dem Besucher dort die Sinne bis zum Abwinken.

In dem zwei Gehminuten entfernt liegenden Deutschen Eck sorgt ein zum Playa-Inventar gehörender rheinischer Tausendsassa, der Kultwirt Michael Bohrmann, mit zuweilen humorigen Einlagen für fröhliche Stimmung. Zünftige deutsche Kost nicht nur aus dem Rheinland füllt dort die Mägen in Windeseile. Etwas weiter entfernt, im Kölsch Pub Mallorca in der Aquamarina-Straße in Arenal, gibt es frisch gezapftes Kölsch, als Wirte fungieren kurioserweise zwei Berliner. Auch hier werden den Besuchern rheinische Klänge in die Ohren geblasen.

Wer am Ballermann das kölsche Gefühl bis fast über die Hutschnur hinaus genießen will, kann zwischen Mittwoch und Sonntag der kommenden Woche auch ein Powerpaket kaufen: Der Reiseveranstalter Müller-Touristik bietet Aufenthalte zum Pauschalpreis, Anreise nicht mitgerechnet. In drei Hotels – dem Pabisa Chico, dem Pabisa Orlando und dem Pabisa Sofia – werden die Gäste untergebracht, im Bierkönig wird geschwoft, dass sich die Balken biegen. Wer Lust und Geld hat, kann ab 489 Euro auf seine Kosten kommen. Im Preis enthalten ist Halbpension bei vier Nächten, eine Bratwurst der Verkaufsstätte Grillmeister, ein Party-T-Shirt und ein Beachbag. Als Gimmick obendrauf gibt’s im Bierkönig für jeden Gast ein Treffen mit dem Hohepriester des Ballermann-Gefühls schlechthin: dem Party-Sänger Peter Wackel.